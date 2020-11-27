غادر الأشخاص الذين كانوا يرقدون بمصلحة التخدير والإنعاش بمستشفى يوسف دمارجي بتيارت، إثر تعرضهم لتسمم كحولي نتيجة استهلاك مشروب كحولي محضّر وصف بالخطير، المستشفى يوم أمس الخميس.

وعلم من مصدر استشفائي أن المصابين بالتسمم وعددهم أربعة تتراوح أعمارهم بين 26 و43 سنة، غادروا المستشفى، بعد تماثلهم للشفاء من التسمم الكحولي، وخضوعهم لعملية تصفية الدم للتخلص من المواد السامة، بعد الجهود المبذولة من طرف الأطقم الطبية وشبه الطبية المجندة لعلاجهم.

يذكر أن مستشفى يوسف دمارجي، كان استقبل المصابين في حالات منفصلة ابتداء من الساعة الحادية عشر من يوم الأحد الماضي، ظهرت عليهم أعراض التسمم، منها حالة وفاة وقعت خارج المستشفى. فيما توفي 5 آخرون بالمستشفى بسبب خطورة حالاتهم، آخرها حالة وفاة سادسة سجلت يوم الثلاثاء الماضي، وتتراوح أعمار الضحايا، بين 30 و57 سنة.

وكانت مصالح مستشفى يوسف دمارجي، أرسلت عينات من دم المصابين إلى المركز الوطني لعلم السموم بدالي ابراهيم بالجزائر العاصمة، لتحديد أسباب التسمم والمادة المسببة للوفاة، فيما خضعت الجثث لعملية تشريح من طرف الطبيب الشرعي.

أما مصالح الأمن فتواصل التحقيقات لكشف ملابسات هذه القضية التي أثارت ردود أفعال كبيرة.