أعطت قيادة الناحية العسكرية الثانية، يوم الخميس الضوء الأخضر، لانطلاق حملة واسعة النطاق لإخضاع مواطني عدد من المناطق الجنوبية النائية بولاية سيدي بلعباس لفحوصات طبية في إطار تدعيم المنظومة الصحية الوطنية.

وشملت العملية إخضاع مواطنين يقيمون في مناطق معزولة، جنوب سيدي بلعباس، للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس "كوفيد-19" باستعمال اختبارات الكشف السريع، مثلما كان عليه الأمر بمناطق دوار "كرزوطة" و"فرعة الزيت" وبعض المواقع التابعة لأقاليم بلديات رجم دموش وبئر الحمام ومرحوم.

وتأتي العملية تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في إطار مواصلته لمهامه الإنسانية الداعمة لرابطة "جيش - أمة"، مع الإشارة إلى تسخير قيادة الناحية العسكرية الثانية، لأجل إنجاح العملية، أطقما طبية مجهزة بكل الوسائل المادية، تحت تأطير أطباء أكفاء تابعين لمصالح الصحة العسكرية. ما سمح بتقديم فحوصات طبية معمقة لأهالي المناطق المذكورة.