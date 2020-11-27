رسّمت الاتحادية الدولية لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة، رؤوس المجموعات الأوروبية، تحسبا لإجراء عملية سحب القرعة لتصفيات كأس العالم 2022، المقررة في 7 ديسمبر المقبل بقطر.

ويتواجد المنتخب الفرنسي، بطل العالم على رأس مجموعة، بلجيكا، البرتغال، انجلترا وإسبانيا وألمانيا، في قائمة مرتبة حسب التصنيف العالمي للهيئة الدولية.

عملية القرعة الصعبة هذه، بإمكانها أن تلاقي لاعبي ديديه ديشان، مع منتخبات سويسرا، السويد أو تركيا، الحاضرة في المستوى الثاني إلى جانب روسيا، المجر أو أيسلندا ( المستوى3) .

ويتأهل إلى مونديال قطر ( 21 نوفمبر- 18 ديسمبر 2022 )، 13 منتخبا أوروبيا: منهم متصدرو الـ10 مجموعات، وكذا ثلاثة آخرين سيتحددون بمباريات السد التي تجمع أصحاب المراتب الثانية و ثلاثة منتخبات من رابطة الأمم الأوروبية.

تجرى التصفيات ما بين شهري مارس ونوفمبر 2021 .

قائمة المجموعات الستة: المستوى 1 : بلجيكا ـ فرنسا ـ إنجلترا - البرتغال ـ إسبانيا ـ إيطاليا ـ كرواتيا - الدنمارك – هولندا.

المستوى 2: سويسرا - بلاد الغال ـ بولونيا ـ السويد ـ النمسا - أوكرانيا ـ صربيا - تركيا - سلوفينيا ورومانيا.

المستوى 3: روسيا ـ المجر- إيرلندا - جمهورية التشيك ـ النرويج - إيرلندا الشمالية ـ أيسلندا ـ اسكتلندا - اليونان ـ فلندا.

المستوى 4: البوسنة والهرسك ـ سلوفينيا ـ مونتينيغرو - مقدونيا الشمالية - بلغاريا - البانيا ـ بيلاروسيا ـ جورجيا – لكسمبورغ.

المستوى 5 : أرمينيا - قبرص - جزر فارو - أذربيدجان ـ إستونيا ـ كوسوفو ـ كازاخستان ـ ليتوانيا – اندورا.

المستوى 6: مالطا - مولدوفيا - ليشنشتاين - جبل طارق - سان- ماران