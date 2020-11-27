تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية البويرة من تفكيك عصابة أحياء مكونة من سبعة أشخاص.

وأوضح المكلف بالإعلام بالأمن الولائي، سمير طوطاح، لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الجمعة، أن العصابة كانت "تقوم باعتداءات لفظية وجسمانية ضد السكان"، مضيفا أنها "كانت تستعمل أسلحة بيضاء لخلق جو من اللا أمن و الخوف في أوساط سكان الحي. كما كانت تخرق أوقات الحجر الصحي".

وشرح ذات المتحدث أنه " أثناء تدخل لوحدات الشرطة القضائية في شجار عنيف نشب بحي 1100 مسكن بمدينة البويرة، تم توقيف شخصين بحوزتها أسلحة بيضاء". كما تم توقيف شخصين آخرين مصابين كانا على متن سيارتهما، بينما كانا متجهين للمركز الصحي للعلاج، مثلما أضاف الضابط طوطاح.

وبعد تحقيقات معمقة، قام عناصر الشرطة القضائية بتحديد ثلاثة أشخاص آخرين متورطين في هذه العصابة من بينهم اثنان لازالا في حالة فرار، وفقا لذات المصدر. وقال الضابط طوطاح أنه تم إثر ذلك " تكوين ملف قضائي بخصوص أفراد العصابة الذين تم تقديمهم أمام العدالة".