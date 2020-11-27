اضطر اليوم لاعبو أولمبي بعد مقاطعة التدريبات يومين الى التصعيد من لهجتهم ومقاطعة لمواجهة المرتقبة بملعب إمام إلياس والتي ستجمعهم بشبيبة السّاورة برسم إفتتاح بطولة المحترف الأوّل .

وجاءت الخطوة اللاعبين زملاء لاكروم الذين كانو مع الفريق الموسم الماضي على أساس أنّ الجدد لم يؤهلو بعد بسبب ديون الفريق . على خلفية أنّ إدارة الرّئيس بوقلقال كانت قد وعدت لاعبيها بتسوية جزء من حقوقهم على الفريق أسبوعا قبل بداية البطولة وهو ما عجزت عليه إدارة الفريق التي سبق لرئيسها وأن أعلن عن إستقالته ومجلس إدارته من على رأس الفريق في ظلّ غياب الموارد المالية وإعانات السلطات المحلية .

هاذا وقد وصل إنسداد الوضع إلى حدّ مغادرة كل اللاعبين اول امس مقرّ إقامة الفريق وحتى المدرب شريف حجّار الذي تنقل إلى مسقط رأسه , في حين بقي المدرب المساعد عوامري عبد الغني الذي قاد الاولمبي الموسم الماضي الى التتويج باللقبر و الصعود بمعية مدرب آمال أولمبي المدية لتحضير لاعبي الآمال وبعض من أواسط الفريق لخوض مواجهة الساورة في حين لم تفقد الإدارة أملها في إقناع بعض من لاعبي الفريق القدماء لمساعدة الفريق غدا وخوض المواجهة ودعم لاعبي الآمال .

هذا وكان أولمبي المدية قد أجرى تحضيرات في المستوى وحقق نتائج جد مرضية في القاءات الودية التي فاز بغالبيتها على غرار فوزه أمام شباب قسنطينة ووفاق سطيف.