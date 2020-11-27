أفاد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف"، خير الدين زطشي اليوم الجمعة، أنه يتوقع "منافسة شرسة" خلال عملية انتخاب الممثلين الأفارقة في مجلس الاتحاد الدولي "الفيفا" المقررة خلال الجمعية العامة الانتخابية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "كاف"، يوم 12 مارس 2021 بالرباط (المغرب).

وصرح الرجل الأول في الاتحادية على أمواج الإذاعة الوطنية قائلا: "الأمور لن تكون سهلة، لكنني مقتنع بأنها لن تقف عند هذا الحد فيما يتعلق بالعقوبة التي تعرض لهت أحمد أحمد (رئيس "الكاف"). المنافسة ستكون صعبة للغاية بوجود مترشحين (المغربي لقجع والمصري أبو ريدة)، يمتلكان قدر كبير من الخبرة على المستوى القاري.

وإلى جانب زطشي (55 سنة)، فإن المرشحين الثلاثة الآخرين للمقعدين الذين شغلهما لعهدة دامت أربع سنوات من قبل التونسي طارق بوشماوي والمصري هاني أبو ريدة، هم: المغربي فوزي لقجع وغوستافو ندونغ من غينيا الاستوائية والمصري أبو ريدة، الذي يسعى لنيل ولاية ثانية.

وأضاف زطشي: "أعلم أنني لم أختر الطريقة السهلة في الترشح لانتخابات مجلس الفيفا، لكني أعتقد أن الكثير من الأمور ستتغير بحلول مارس 2021. سأضع إستراتيجية لمحاولة زيادة فرصنا خلال هذه الانتخابات".

وكشف رئيس "الفاف" أن "معظم الاتحادات الإفريقية" ترغب في هبوب "رياح التغيير" داخل بيت "الكاف"، واصفًا طريقة التسيير في عهد أحمد أحمد بـ "الكارثية".

"كرة القدم الإفريقية بحاجة إلى التغيير، دماء جديدة وعهد جديد لا أعتقد اليوم أن الاتحادات الوطنية القارية سعيدة جدًا بطريقة إدارة هذه الهيئة، والتي أعتبرها كارثية. من ناحية التسيير. لقد تحدثت مع العديد من رؤساء الاتحادات الإفريقية، معظمهم ليسوا سعداء حقًا بما يحدث حتى الآن. يريدون رياح التغيير، والتي سأحاول تمثيلها".

وفي الأخير، علّق خير الدين زطشي، على عقوبة الإيقاف التي فرضتها لجنة أخلاقيات "الفيفا" على رئيس الكونفدرالية الإفريقية، أحمد أحمد، والمنع من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم (الإدارية والرياضية وغيرها) لمدة خمس سنوات، على الصعيدين الوطني والدولي، بسبب خرقه واجب الولاء، الاختلاس وقبول وتوزيع الهدايا أو المنافع الأخرى، وإساءة استخدام السلطة.

وختم زطشي حديثه: "لقد توقعت حقًا أن يتم إيقاف رئيس الكاف من قبل الفيفا. إنه قرار يؤكد التسيير غير الطبيعي تمامًا لهذه الهيئة على مدى السنوات الأربع الماضية. نحن بحاجة إلى أكثر صرامة في تسيير كرة القدم الإفريقية".