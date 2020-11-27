سجلت الجزائر 1058 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب آخر حصيلة كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة جائحة كورونا، اليوم الجمعة.

وانخفضت حصيلة الإصابات الجديدة مقارنة مع اليوم السابق (1085 إصابة) إلا أنها تبقى فوق حاجز الألف إصابة لليوم العاشر.

وبهذا يتجاوز العدد الإجمالي للحالات المؤكدة المسجلة في البلاد منذ أواخر شهر فيفري الماضي الـ 80 ألف إصابة بعدما بلغ اليوم 80768.

كما أعلنت نفس اللجنة عن تسجيل 20 وفاة جديدة خلال نفس الفترة (23 وفاة في اليوم السابق)، ما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2372 وفاة.

فيما يخص حالات الشفاء، فقد بلغ عدد خلال الـ24 ساعة الماضية 612 حالة.