استفادت ولاية تيزي وزو من غلاف مالي يقدر بـ54 مليون دج خصص لتعويض الحرائق، التي مست المنطقة خلال السنة الجارية، حسبما علم اليوم الجمعة من المحافظ المحلي للغابات، يوسف ولد محند.

وأوضح ولد محند أن تعويض حوالي 684 متضرر تم إحصاؤهم، سيجري من خلال توزيع نباتات ترميمية وتبن لتجديد أشجار الزيتون والتين والكرز تبعا للخسائر المسجلة.

وأشار إلى أن تعويض مربي النحل الذين تضررت مستثمراتهم أو أتلفت بفعل الحرائق هذه السنة، سيتم من طرف مديرية المصالح الفلاحية.

وبخصوص الحرائق، التي مست الولاية في شهر نوفمبر الجاري والتي تم إحصاء أحدها على مستوى الغابات وثلاثة على مستوى ملك خاص وتسببت في إتلاف مساحة سبعة هكتارات من الغطاء النباتي، لفت المتحدث إلى أن " عملية تعويض الخسائر للمتضررين جارية حاليا".

وذكر ولد محند أن ولاية تيزي وزو سجلت في سنة 2020 ، حوالي 372 حريق تسببت في إتلاف 5861 هكتار من الغطاء النباتي .