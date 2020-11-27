افتتحت، اليوم الجمعة، مباريات الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإجراء أربع مواجهات غلب عليها نتيجة التعادل.

في اللقاء الذي احتضنه ملعب بن عبد المالك في قسنطينة، لم يستطع أشبال المدرب عمراني الوصول إلى شباك الزيانيين وانتهى اللقاء كما بدأ دون أهداف.

في العاصمة، نجح الحمراوة في العودة بنقطة التعادل من ملعب 20 أوت أمام نصر حسين داي، حيث افتتح بوتيش باب التسجيل لمولودية وهران في الدقيقة 44 عن طريق ضربة جزاء فيما عدل للنصرية سي عمار في الدقيقة 46.

بدوره، انتهى اللقاء الذي جمع بين سريع غليزان ونادي بارادو بالتعادل هدف في كل شبكة، افتتح المهاجم بن بوعلي التسجيل للعاصميين في الدقيقة 17، قبل أن يعدل حطالة النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 43.

واختتمت لقاءات اليوم بمواجهة شبيبة القبائل وأهلي برجبوعريريج بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، وانتهت كذلك بالتعادل دون أهداف.

النتائج الجزئية:

الجمعة 27 نوفمبر:

شباب قسنطينة - وداد تلمسان 0 - 0

نصر حسين داي - مولودية وهران 1 - 1

سريع غليزان - نادي بارادو 1 - 1

شبيبة القبائل - أهلي برج بوعريريج 0 - 0

السبت 28 نوفمبر:

أولمبي المدية - شبيبة الساورة 14:30سا

نجم مقرة - اولمبي الشلف 14:30سا

اتحاد بسكرة - شبيبة سكيكدة 15:00سا

اتحاد الجزائر -وفاق سطيف 16:00سا

المقابلات المؤجلة :

اتحاد بلعباس - مولودية الجزائر

جمعية عين مليلة - شباب بلوزداد