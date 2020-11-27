فشلت إدارة اتحاد بسكرة في تأهيل لاعبي الفريق الأول بسبب معضلة مخلفات الديون لأربعة لاعبين حيث اشترطت لجنة المناعات تسوية الملف مقابل منح إجازات اللاعبين الجدد وعناصر الطاقم الفني بقيادة معز بوعكاز، ما سيجبر "الخضراء" على مواجهة شبيبة سكيكدة في إطار الجولة الأولى من البطولة الوطنية غدا السبت بالفريق الرديف.

وفي اتصال هاتفي برئيس النادي فارس بن عيسى المتواجد بالجزائر العاصمة للقيام بمساعي تأهيل اللاعبين، قال أن لجنة المنازعات اشترطت السماح بتأهيل اللاعبين مقابل تسوية مخلفات الديون، مصيفا أن القانون يقف إلى صفه.

وحسب نفس المتحدث، فإن اللاعبين الأربعة بوشكريط، بن عاشور، مساعدية وبناي بلغت مجمل ديونهم مبلغ 1.7 مليار سنتيم، طعنوا لدى المحكمة الرياضية بعد الحكم الأول حيث اشتكوا مرتين والقانون يمنح الفريق المدان مهلة 45 يوما.

و أشار بن عيسى أنه في هكذا حالات وفي حال القيام بإجراء تسديد ديون كل لاعب على أي قرار نستند الحكم الأول أو الثاني وكان من القانوني انتظار الحكم الأخير النهائي الذي تصدره المحكمة الرياضية الذي يلزم بتسوية مخلفات كل لاعب .وأثارت هذه القضية حالة من السخط و الاستنكار في أوساط الأنصار الذين صدموا بالقرار و لم يتقبلوا الأمر خاصة و أنهم كانوا يمنون النفس برؤية رفقاء خوالد في أول لقاء البطولة بعد توقف قارب التسعة أشهر . كما أحدثت هذه القضية حالة من القلق و الاستياء في صفوف اللاعبين و المدرب التونسي معز بوعكاز الذي أغلق هاتفه.

في حين لجأ أعضاء من الإدارة و على رأسهم رئيس النادي الهاوي عبد الوهاب هويدي إلى تهدئة اللاعبين و مدربهم و التأكيد على أن الأمر كان منتظرا بالنظر إلى تسلسل الأحداث .و في السياق فان الخضراء ستواجه شبيبة سكيكدة بتشكيلة الرديف التي عادت إلى أجواء التدريبات منذ أسبوع فقط و البعض منهم التحق سوى يوم الاثنين و المهم حسب من تحدث إلينا أن إدارة النادي سعت إلى تفادي االسيناريو الأسوأ أي الخسارة على البساط و خصم النقاط حيث نجحت في تأهيل 22 لاعبا من الرديف و يضاف لهم خمسة لاعبين أكابر من تعداد الموسم الماضي و الأمر يتعلق بعدوان ، سيود ، بوعافية ، عثامنية و هشام مختار المصاب .