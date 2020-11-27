نظم، ظهر اليوم الجمعة، مكتتبون في برنامج عدل 2013 مستفيدون من شهادة التخصيص في حي 2110 سكن "ك19" بالرحمانية بسيدي عبد الله في الجزائر العاصمة وقفة احتجاجية بالحي المخصص لهم.

وطالب المحتجون بالإسراع في وتيرة انجاز المشروع الذي يشهد –حسبهم- تأخرا كبيرا مقارنة بالمشاريع السكنية الأخرى لبرنامج عدل 2013، التي انطلق الإنجاز فيها في نفس الوقت، والتي منها من سلمت لمستحقيها.

ولام المحتجون وكالة "عدل" على التأخر الفادح في المشروع، كما طالبوا بتعزيز المشروع باليد العاملة وتكثيف ساعات العمل بفوجين أو بثلاثة أفواج إن أمكن، وذلك من أجل تدارك التأخر المسجل في وتيرة الإنجاز. ودعوا مدير عام وكالة عدل لزيارة الورشة للوقوف بنفسه على حالة التأخر المسجل مقارنة بورش أخرى قريبة انطلقت في نفس التوقيت.

ويعتزم المككتبون تنظيم وقفات أخرى أمام مقر وكالة "عدل" بسعيد حمدين و الاحتجاج أمام وزارة السكن من أجل الإسراع في الإنجاز وتسليم المشروع للمكتتبين.

كما توجهوا إلى السلطات العمومية ممثلة في الوزير الأول عبد العزيز جراد للتدخل العاجل.

و حضرت إلى الاحتجاج برلمانية في المجلس الشعبي الوطني حملها المحتجون رسالة إلى السلطات لتحقيق مطالبهم التي اختصرت اعطونا مساكننا. وانهوا معاناتنا.