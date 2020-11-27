تقدم الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الجمعة، بتعازيه الخالصة لعائلة عضو اللجنة الوزارية للإفتاء الدكتور عيسى ميقاري الذي وافته المنية امس الخميس.

وكتب الوزير الأول عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك قائلا : "بقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله و قدره، نفقد الدكتور عيسى ميقاري، عضو اللجنة الوزارية للإفتاء، و أحد الوجوه البارزة في الإعلام الديني، الذي يشهد له بالعلم والتواضع والإخلاص في خدمة الوطن".

وأضاف الوزير الأول جراد قائلا: "تعازي الخالصة لعائلة الفقيد، و نسأل الله له الرحمة والمغفرة و يلهم اهله جميل الصبر وعظيم السلوان ..."إنا لله وإنا أليه راجعون" .

للتذكير ووري الفقيد عيسى ميقاري الثرى اليوم الجمعة بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة بحضور عائلته وأصدقاؤه.