التحق في الساعات الأخيرة الماضية عدد من اللاعبين القدامى لتشكيلة أولمبي بعد أن غادروا أمس مقر النادي مقررين مقاطعة المواجهة التي تجمعهم ظهيرة الغد بشبيبة الساورة على أرضية ميدان إمام إلياس بالمدية.

ويحتج اللاعبون على عدم تلقيهم مستحقاتهم المالية، حيث يبدو أن إدارة الاولمبي تمكنت من إقناع زملاء القائد سيد علي لكروم بالعودة.

وما زاد الطين بلة هو مغادرة المدرب حجار واشتراطه عودة اللاعبين المحتجين.

ودخلت الإدارة في سباق مع الزمن لإقناع كل من لكروم، خلفالله، كموخ، عماشي والحارس علاوي لمساعدة عناصر الآمال في مواجهة الغد أمام الساورة.