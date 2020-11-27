طمئن المدرب الجزائري لنادي ضمك السعودي نور الدين بن زكري الجماهير حول حالته الصحية بعد تعرضه لحالة إغماء خلال مباراة الشباب التي أقيمت اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وذهب بن زكري إلى المستشفى مباشرةً لتلقي المتابعة والعلاج اللازم بعد إغماءه خلال أحداث الشوط الأول للمباراة.

ونقلت قناة الرياضية السعودية لحظة مغادرة بن زكري للمستشفى مكتفياً بطمأنة الجماهير بقوله "الحمد لله".

ومن جانبه؛ قال صالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك خلال تصريح تلفزيوني: "بن زكري غادر المستشفى بحالة ممتازة.. وصلتني العديد من الأسئلة عن حالته الصحية من أكبر القادة الرياضيين في المملكة وحتى أصغر شخص رياضي".