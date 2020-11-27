ورقلة : احتقان في بلدية الرويسات بعد وفاة شابين

مجتمع
27 نوفمبر 2020 () - موسى بقي
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انتفض مساء اليوم العشرات من الشباب ببلدية الرويسات بورقلة وبالأخص  القاطنين بالقرب من طريق الوزن الثقيل المؤدي إلى حاسي مسعود ، عقب وفاة شابين من الحي ذاته في حادث سير على متن دراجة نارية كانا على متنها. 

ومباشرة عقب رواج نبأ وفاة الشابين ، إنتفض الشارع المحلي بالجهة ، أين أغلق العشرات من الشباب الغاضبين ، طريق الوزن الثقيل المؤدي إلى حاسي مسعود بواسطة الحجارة ، كما أضرموا النار في أطر العجلات المطاطية تنديدا بغياب التنمية بالمنطقة المذكورة . 

وقال المحتجين أن خروجهم للشارع ، جاء للتنديد بغياب مشاريع التنمية وغياب الممهلات وتهميش المجالس المنتخبة لبلدية الرويسات لوضعية الطريق المزرية التي راح ضحيتها الشابين المذكورين . 

وطالب المنتفضون والي ورقلة بالتدخل وفتح تحقيق في الاقصاء الممنهج الذي مس التجمعات السكانية المحاذية لطريق الوزن الثقيل ، فضلا عن الاسراع في تلبية المطالب المرفوعة واحتواء الانشغالات المطروحة .

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