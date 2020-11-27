غمرت مياه الأمطار التي تساقطت مساء اليوم الجمعة بإقليم ولاية تيسمسيلت عددا من المساكن والمرافق العمومية والطرقات ببلدية لرجام، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية لوكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضح ذات المصدر بأنه تم تسجيل تسرب لمياه الأمطار داخل عدد من المساكن بحي "17 أكتوبر" وبمدينة لرجام والتجمعات الريفية المجاورة لها المتمثلة في "أولاد عائشة" و"غزلية" و"الدكال" و"الزغاريش" وكذا بالعيادة متعددة الخدمات لذات المدينة مضيفا بأن التساقطات المطرية الغزيرة تسببت أيضا في تجمع لكميات كبيرة من المياه بالطرقات الحضرية لمدينة لرجام.

كما تسببت التساقطات المطرية في انقطاع الطريق الوطني رقم 19 في شطره الرابط بي2ن بلديتي لرجام وتملاحت.

وتواصل مصالح الحماية المدنية بالتعاون مع أعوان الوحدة الولائية للديوان الوطني للتطهير ومصالح بلدية لرجام جهودها لتصريف مياه الأمطار من داخل المساكن المتضررة فضلا على إزالة الأوحال والحجارة المتراكمة جراء السيول بشطر الطريق الوطني رقم 19 الرابط بين بلديتي لرجام وتملاحت.

وأشارت نفس المصالح بأن الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على إقليم الولاية مساء اليوم الجمعة "لم تتسبب في تسجيل خسائر بشرية".