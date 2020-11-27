أوقفت اليوم فرقة البحث و التدخل بأمن ولاية الوادي بارون تهريب بحوزته أزيد من 50 ألف قرص مهلوس موجهة لتعويم السوق الوطنية بالمؤثرات العقلية الخطيرة.



وذكر مصدر مسؤول من الشرطة ل"الخبر" بأن عملية تحييد نشاط بارون تهريب المؤثرات العقلية تمت في إطار مكافحة الجرائم الحضرية والتهريب الدولي للمخدرات حيث سمح استغلال معلومات حصلت عليها عناصر الشرطة بترصد نشاط مشبوه لشخص في العقد الثالث من العمر ينحدر من إحدى بلديات الولاية، يحوز على كمية ضخمة من المواد الصيدلانية المخدرة ذات منشأ أجنبي.



وقد كان المهرب بصدد إبرام صفقات بيع لهذه المواد في أحد أحياء عاصمة الولاية مستعملا سيارة سياحية لتسهيل تنقلاته حيث تم توقيفه بعين المكان وحجز كمية المؤثرات العقلية المذكورة بعد التفتيش الدقيق للمركبة. وقد أودع الجاني الحبس بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي بانتظار محاكمته عن جرم حيازة مواد صيدلانية مخدرة ضارة بالصحة العمومية وذات منشأ أجنبي لغرض البيع والتهريب باستعمال وسيلة نقل.