تدخلت أمسية اليوم اسعافات الوحدة الثانوية ببلدية امشدالة 50 كلم شرق مقر ولاية البويرة في حدود الساعة 20و10د من أجل نقل جثة ضحية وجد معلقا داخل غرفة بمسكنه .



وأفاد الملازم الاول عبدات يوسف المكلف بالاعلام والاتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، إن الحادثة وقعت بقرية أثار ببلدية مشدالة والضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 30 سنة تم إخطار الجهات الأمنية المختصة من أجل تحويل الجثة نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مشدالة.