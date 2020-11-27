توج فريق الأهلي بلقب رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه, و ذلك بعد فوزه مساء اليوم على مواطنه الزمالك بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.



و تقدم الأهلي بهدف مبكر سجله عمرو السولية في الدقيقة الخامسة, و رد الزمالك بهدف أحرزه محمود عبد الرازق (شيكابالا) في الدقيقة 31 ، قبل أن يحرز محمد مجدي "أفشة" الهدف الثاني في الدقيقة 86 ليتوج الأهلي بالبطولة.



و ادار المباراة النهائية بإقتدار ثلاثي تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال بمساعدة مواطنيه عبد الحق ايتشعلي ومقران غوراري.



و بات الأهلي رابع الفرق المتأهلة إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من الأول وحتى الحادي عشر من فبراير المقبل, حيث سبقه كل من الدحيل حامل لقب الدوري القطري ممثلا عن البلد المضيف، وبايرن ميونخ الألماني حامل لقب دوري أبطال أوروبا و أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل دوري أبطال أوقيانوسية.



وتحسم المقاعد الثلاثة المتبقية في هذه النسخة من مونديال الأندية خلال الشهرين المقبلين حيث يتبقى تتويج ثلاثة اتحادات قارية هي آسيا وأمريكا الجنوبية (كأس ليبرتادوريس) وكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي).



