تستكمل اليوم مباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإجراء مباراتين عن المحترف الأول ، حيث يستقبل اتحاد الجزائر ضيفه وفاق سطيف على ملعب عمر حمادي ببولوغين.

من جهته يستهل العائد الجديد إلى المحترف الأول شبيبة سكيكدة المنافسة باستقباله لاتحاد بسكرة.

ويسعى فريق اتحاد الجزائر لمحو آثار هزيمة نهائي السوبر أمام الجار شباب بلوزداد ، وتجاوز تبعات ما بعد المواجهة والتي عصفت بالمدرب فرانسوا تشيكوليني خارج أسوار نادي سوسطارة. ومنحت إدارة الفريق كل الصلاحيات للمدرب بوزيان بن عريبي عند إشرافه على النادي وقال بوزيان قبل المواجهة :" قمنا بتدريبات مختلفة خلال الأسبوع ، والتي ستسمح للطاقم الفني واللاعبين بتقديم كل ما لدينا ، نسعى لافتتاح الموسم بفوز مهم أمام وفاق سطيف الذي يعد كذلك فريق جيد".

وأضاف:" سنحاول اللعب بكامل إمكانياتنا وإيجاد توليفة تساعدنا على فرض أسلوب لعبنا في ملعبنا ، المهم بالنسبة لنا تحقيق فوز داخل الديار ".

من جهته أمير قراوي لاعب وفاق سطيف صرح :" المباراة جد مهمة بين فريقين كبيرين ، عادة الجماهير تنتظر بشغف هذا اللقاء نظرا للمستوى الذي يقدمه اللاعبون من كلا الطرفين ، نحضر منذ شهر ونصف لهذه المواجهة."

وأردف :" اشتقنا لأجواء المباريات الرسمية ، نريد أن نفتتح الموسم بفوز ، خصوصا وأننا درسنا نقاط وضعف المنافس."

وفي المواجهة الثانية يسعى فريق شبيبية سكيكدة هو الآخر للاستثمار في مشاكل اتحاد بسكرة التي انطلقت مبكرا هذا الموسم بسبب فشل إدارة اتحاد بسكرة في تأهيل لاعبي الفريق الأول بسبب معضلة مخلفات الديون لأربعة لاعبين حيث اشترطت لجنة المناعات تسوية الملف مقابل منح إجازات اللاعبين الجدد وعناصر الطاقم الفني بقيادة معز بوعكاز، ما سيجبر أبناء الزيبان على الاستعانة بفريق الرديف للعب المواجهة. شكريط، بن عاشور، مساعدية وبناي بلغت مجمل ديونهم 1.7 مليار سنتيم، طعنوا لدى المحكمة الرياضية بعد الحكم الأول حيث اشتكوا مرتين والقانون يمنح الفريق المدان مهلة 45 يوما. .