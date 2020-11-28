تمكن عناصر الحماية المدنية بمسعد صبيحة اليوم من إنقاذ 05 أشخاص كانوا عالقين بسيارة من نوع isuzi وجرار سيرتا بسبب ارتفاع منسوب المياه وفيضان وادي بودرين بسد الرحال المحاذي لجسر في طور الانجاز، على إثر التقلبات الجوية وتساقط الأمطار التي شهدتها عدة بلديات بولاية الجلفة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أورده أمس، بيان للحماية المدنية.

ويتعلق الأمر حسب بيان الحماية المدنية بخمسة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 43 و 54 سنة وعنزتين كانتا على متن السيارة.