تتجه المديرية الفنية الوطنية التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى إطلاق أول مدرسة تكوين خاصة بحراس المرمى ، مقرها المركز الفني التقني الجهوي بسيدي بلعباس.

وحسب بيان الاتحاد الجزائري للعبة عبر موقعه الرسمي فإن المدير الفني عامر شفيق سيشرف على تقديم تفاصيل المشروع خلال الاجتماع المقبل للمكتب الفيدرالي من أجل دراسته ومن ثمة المصادقة عليه. "

ووفقا للمصدر ذاته فإن هذا المشروع الذي سينطلق في بدايته بتواجد عشرة حراس مرمى مقسمين إلى مجموعتين (مولودون سنتي 2006 و2007)، يدخل في إطار سياسة التطوير الوطني لكرة القدم انطلاقا من توصيات ندوة تجديد كرة القدم الجزائرية المنعقدة يومي 11 و 12 ديسمبر 2017 بالجزائر خاصة فيما يتعلق بورشة التكوين والتطوير.