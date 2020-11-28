نفى الدولي الجزائري جمال بن العمري مدافع أولمبيك ليون الفرنسي خبر إصابته بفيروس كوفيد 19.

وكتب بن العمري عبر صفحته الرسمية على تويتر :" غير صحيح ما تداولته بعض الصفحات عن إصابتي بفيروس كورونا، نتائج الفحوصات سلبية إلى حد الآن ، الحمد الله."

وأضاف:" أتمنى الشفاء العاجل لكل طاقم المنتخب الوطني من لاعبين ومدربين ولكل المرضى الله يشافيكم ويحفظكم من كل مكروه."

وكان عدد من لاعبي الخضر قد أصيبوا بوباء كورونا عقب عودتهم من زيمبابوي وأعلن الاتحاد الجزائري للعبة عشية تعرض رئيس الفاف خير الدين زطشي عن إصابته بالفيروس فيما أكدت الإذاعة الوطنية خبر إصابة بلماضي بكوفيد 19.