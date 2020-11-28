قالت الصفحة الرسمية لفريق مولودية الجزائر المتواجد بالبنين تحسبا لمواجهة نادي "بافلز" ضمن مواجهات ذهاب الدور التمهيدي من منافسة رابطة أبطال إفريقيا، أن نتائج الكشوفات الخاصة بكوفيد 19 جاءت ايجابية للثنائي نبيل لعمارة والمدرب المساعد فوزي العفري.

وحسب المصدر ذاته فإنه بعدما كان من المفترض أن تستلم بعثة ممثل الجزائر نتائج التحاليل الخاصة بالكشف عن كورونا نهار أمس، أخرت الجهات المكلفة بالأمر العملية إلى غاية اليوم على الساعة الحادية عشر صباحا.

وأضاف أن نتائج التحاليل كانت سلبية لعناصر التعداد ما عدا الثنائي نبيل لعمارة والمساعد فوزي العفري التي جاءت نتائجهما إيجابية، ما جعل الطاقم الفني يفضل إبقائهما في الفندق كإجراء احترازي أولي، قبل إعادة الإجراءات مرة أخرى في الساعات المقبلة، ما جعل المدرب نبيل نغيز يتريث بعض الوقت قبل الكشف عن التشكيلة الأساسية المعنية بقاء اليوم.