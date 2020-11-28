تم العثور، أمس على ستيني متوفي بشقته الكائنة بإحدى العمارات المحاذية لمحطة نقل المسافرين ببلدية عين بوسيف جنوب شرقي المدية.

وحسب مصادر "الخبر" الضحية الذي يشتغل عاملا يوميا مختصا في الترصيص كان قد اختفى عن الأنظار منذ منتصف الأسبوع الفارط، الأمر الذي أثار شكوك أحد أفراد عائلته بعد أن تعذر عليهم الاتصال به كون هاتفه مغلقا، قام بزيارة شقة شقيقه ليجده ملقى على الأرض بإحدى الغرف ميتا، وبعد إعلام الجهات المختصة تم نقل جثة المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين بوسيف

فيما تم فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن حول أسباب الوفاة التي من المحتمل أن تكون بسبب اختناق بسبب الغاز.