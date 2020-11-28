ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، عبر صفحتيها على شبكات التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي، بمخاطر السياقة خلال التقلبات الجوية التي تعرفها بعض مناطق الوطن.

وحسب ذات المصدر فإن الحملة التوعوية، موجهة لكافة مستعملي الطريق من سواق حافلات نقل المسافرين والشاحنات والمركبات الخفيفة والدراجات النارية، من أجل أخذ الحيطة والحذر منذ تساقط الزخات الأولى من الأمطار لما تسببه من مخاطر على الطريق.

وتركز المديرية العامة للأمن الوطني في إرشاداتها الموجهة للسواق على المراقبة التقنية الدورية أو الاستثنائية للمركبات، وعلى تفقد حالة جملة من اللواحق كأطر عجلاتها والأضواء، بالإضافة إلى التأكد من منظومة الفرملة ولواحق الرؤية.

وبخصوص تحسين مجال الرؤية عند قيادة المركبات، تشير إرشادات المديرية العامة للأمن الوطني إلى ضرورة توخي الحذر في المناطق الجبلية والغابية التي تقل فيها الرؤية خاصة في فترات الليل، ومع ظهور الضباب، ما يفرض على السواق التقليل من السرعة والاحترام الصارم لإشارات المرور داخل التجمعات السكنية وبالقرب من المدارس والمؤسسات التعليمية.

ولكون العامل البشري هو الأكثر تسببا في حوادث المرور، تراهن المديرية العامة للأمن الوطني على وعي السواق بتذكيرهم من خطر الإفراط في استعمال السرعة منذ بداية القطرات الأولى للأمطار.

وتذكر المديرية العامة للأمن الوطني بالرقمين الأخضر 1548 والنجدة 17 الموضوعين تحت تصرف المواطنين على مدار 24 ساعة للإصغاء لانشغالاتهم والرد على طلباتهم المتعلقة بالنجدة وتقديم المساعدات لهم بالتنسيق مع الشركاء المعنيين.

وتدعو المديرية العامة للأمن الوطني بالمناسبة المواطنين في المناطق التي تعرف تقلبات مناخية، المتابعة الحثيثة عبر وسائل الإعلام والإذاعات المحلية للنشرات الجوية الخاصة، بما يسمح لهم من الاطلاع على التوقعات الجوية وأخذ التدابير الكفيلة بتعزيز حماية المواطنين والممتلكات