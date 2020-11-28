أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران ـ يغموراسن، بوضع ضابط وحافظ أول للشرطة، رهن الحجز تحت النظر، قبل تقديمهما يوم غد الأحد أمام قاضي التحقيق، في قضية وفاة الشاب بلال خلوفي يوم 21 نوفمبر الماضي، في محافظة الأمن الحضري الـ15 لحي العثمانية (مارافال).

وعلمت "الخبر" أن وكيل الجمهورية وجه للشرطيين تهم "طمس معالم جريمة" وتزوير محضر رسمي. حيث بينت التحريات التي أجريت في هذه القضية، أن الشاب المتوفي لم يتم القبض عليه من طرف عناصر الأمن الحضري 15، وتأكد أنه سلم نفسه بعد أن اعتدى على جاره في حي النخيل بالسلاح الأبيض. وهذا خلافا لما جاء في بيان مصالح الأمن. كما علمت "الخبر" أن وكيل الجمهورية استمع في تحرياته إلى كل ضباط وأعوان الشرطة المناوبين في مقر الأمن الذي سجلت فيه الوفاة، واستمع أيضا إلى شقيق المتوفي وكذا أعوان الحماية المدنية الذين تنقلوا إلى مقر الشرطة لتقديم الإسعافات ونقل الجثة بعد تأكد الوفاة.

ولم تتسرب معلومات حول النتيجة التي توصلت إليها الخبرة الطبية التي أجريت على جثة الفقيد في مصلحة الطب الشرعي للمستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب يوم 22 نوفمبر الجاري.