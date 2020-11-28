غمرت مياه الأمطار التي تساقطت مساء أمس الجمعة بإقليم ولاية تيسمسيلت عددا من المساكن والمرافق العمومية والطرقات ببلدية لرجام، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر، بأنه تم تسجيل تسرب لمياه الأمطار داخل عدد من المساكن بحي "17 أكتوبر" وبمدينة لرجام والتجمعات الريفية المجاورة لها المتمثلة في "أولاد عائشة" و"غزلية" و"الدكال" و"الزغاريش" وكذا بالعيادة متعددة الخدمات لذات المدينة مضيفا بأن تساقط الأمطار الغزيرة تسببت أيضا في تجمع لكميات كبيرة من المياه بالطرقات الحضرية لمدينة لرجام.

كما تسببت في انقطاع الطريق الوطني رقم 19 في شطره الرابط بين بلديتي لرجام وتملاحت. وتواصل مصالح الحماية المدنية بالتعاون مع أعوان الوحدة الولائية للديوان الوطني للتطهير ومصالح بلدية لرجام جهودها لتصريف مياه الأمطار من داخل المساكن المتضررة فضلا على إزالة الأوحال والحجارة المتراكمة جراء السيول بشطر الطريق الوطني رقم 19 الرابط بين بلديتي لرجام وتملاحت.

وأشارت نفس المصالح إلى أن الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على إقليم الولاية مساء أمس الجمعة "لم تتسبب في تسجيل خسائر بشرية".