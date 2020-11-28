أقالت إدارة شبيبة القبائل مدرب النادي يامن الزلفاني من على رأس العارضة الفنية للفريق، وذلك عقب أول مباراة رسمية للكناري أمام أهلي برج بوعريرج والتي انتهت بدون أهداف، بملعب 1 نوفمبر.

ورفض الاتحاد الجزائري في وقت سابق منح التقني التونسي رخصة التدريب لافتقاده لشهادة التدريب من صنف "أ" وهو من شأنه أن يؤثر على مستقبل الكناري خلال الموسم.

ويعد يامن الزلفاني ثاني مدرب يقال على مستوى أندية المحترف الأول بعد الفرنسي فرانسوا تشيكوليني من على رأس اتحاد الجزائر.