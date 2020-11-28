تتدعم القسم الرقمي لجريدة " الخبر" اليومي بمولود جديد يبث على القناة الرسمية لليومية على اليوتوب، والذي سيكون بمحتوى رياضي متنوع يهدف خدمة المتابعين وإطلاعهم على كل ما هو جديد.

وحملت الفكرة الجديدة للمشروع اسم " سايف سبور" والتي تصل مدتها الزمنية إلى 20 دقيقة.

وتم اليوم بث أول عدد من البرنامج على اليوتوب والذي خصص للتمارين التي تساعد على المحافظة على اللياقة البدنية.

الفكرة من إعداد واخراج الزميل عبد الحميد اوراغ.