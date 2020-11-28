تدعم القسم الرقمي لجريدة " الخبر" اليومي بمولود جديد سيبث على القناة الرسمية لليومية على اليوتوب، والذي سيكون بمحتوى رياضي متنوع يهدف إلى خدمة المتابعين واطلاعهم على كل ما هو جديد.

وحملت الفكرة الجديدة للمشروع اسم " سايف سبور" والتي تصل مدتها الزمنية إلى 20 دقيقة. إعداد المواضيع سيكون مناصفة بين صحفي القسم الرياضي بالجريدة والصحفيين المراسلين عبر 48 ولاية.

وتم اليوم بث أول عدد من البرنامج على اليوتوب والذي خصص للتمارين التي تساعد على المحافظة على اللياقة البدنية.