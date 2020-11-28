مكتتبو عدل بالبليدة يطالبون بإطلاق المشروع الجديد
تجمع ظهر أمس الجمعة، ممثلون عن مكتتبي عدل 2، بموقع المشروع الجديد في بوعرفة، لحصة 4آلاف وحدة سكنية، وشددوا في طلبهم على ضرورة انطلاقة المشروع، خاصة بعد تحديد العقار .
وأكد المكتتبون استيفائهم للإجراءات و دفع الشطرين الأولين من المستحقات المالية، منذ 2015، أي قبل تحديد عنوان المشروع بالأساس .
ممثلون عن المكتتبين المعتصمين، أوضحوا في لقاء مع "الخبر" ، أن دافعهم من وراء وقفتهم الاحتجاجية، يعود إلى أنهم لاحظوا أن المشروع والموزع على أربعة مواقع لم تنطلق الأشغال بها بالأساس، و أن المؤسسة المكلفة بالإنجاز اكتفت بمباشرة 7 حفر فقط بموقع 1500 وحدة فقط لوضع قواعد الأساسات، بينما بقية المواقع الثلاثة لا تزال دون أي بصيص أمل في الحركة ومباشرة الأشغال، فيما هم منذ 5 سنوات ينتظرون انطلاقة المشروع ، وأن مبرر التأخر في الأشغال غير موجود، وهم يتمنون انطلاقة جدية في ذلك ، حتى لا يقعوا ضحايا التأخر مثل المشاريع السابقة، و بالأخص مكتتبي عدل 2001، داعين المسؤولين إلى التدخل لمباشرة المشاريع .
وفي السياق، لا يزال مكتتبو عدل 2 بمشروع 1500 وحدة، ينتظرون فتح تحقيق حول مشروعهم الذي اختفى، خاصة بعد رحيل المؤسسة المقاولاتية دون مبرر أو توضيح موضوعي.