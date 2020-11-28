تجمع ظهر أمس الجمعة، ممثلون عن مكتتبي عدل 2، بموقع المشروع الجديد في بوعرفة، لحصة 4آلاف وحدة سكنية، وشددوا في طلبهم على ضرورة انطلاقة المشروع، خاصة بعد تحديد العقار .

وأكد المكتتبون استيفائهم للإجراءات و دفع الشطرين الأولين من المستحقات المالية، منذ 2015، أي قبل تحديد عنوان المشروع بالأساس .

ممثلون عن المكتتبين المعتصمين، أوضحوا في لقاء مع "الخبر" ، أن دافعهم من وراء وقفتهم الاحتجاجية، يعود إلى أنهم لاحظوا أن المشروع والموزع على أربعة مواقع لم تنطلق الأشغال بها بالأساس، و أن المؤسسة المكلفة بالإنجاز اكتفت بمباشرة 7 حفر فقط بموقع 1500 وحدة فقط لوضع قواعد الأساسات، بينما بقية المواقع الثلاثة لا تزال دون أي بصيص أمل في الحركة ومباشرة الأشغال، فيما هم منذ 5 سنوات ينتظرون انطلاقة المشروع ، وأن مبرر التأخر في الأشغال غير موجود، وهم يتمنون انطلاقة جدية في ذلك ، حتى لا يقعوا ضحايا التأخر مثل المشاريع السابقة، و بالأخص مكتتبي عدل 2001، داعين المسؤولين إلى التدخل لمباشرة المشاريع .

وفي السياق، لا يزال مكتتبو عدل 2 بمشروع 1500 وحدة، ينتظرون فتح تحقيق حول مشروعهم الذي اختفى، خاصة بعد رحيل المؤسسة المقاولاتية دون مبرر أو توضيح موضوعي.