الفاف تطمئن بخصوص الحالة الصحية لبلماضي
رياضة
28 نوفمبر 2020 () - شاهر.ع
طمأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم متابعي المنتخب الوطني بخصوص الحالة الصحية للمدرب جمال بلماضي وبعض اللاعبين الذين أصيبوا مؤخرا بفيروس كورونا.
وجاء في بيان الفاف:" يتمنى خير الدين زطشي وأعضاء المكتب الفيدرالي الشفاء العاجل للناخب الوطني جمال بلماضي وبعض عناصر المنتخب الوطني."
وأضاف المصدر ذاته:" أمام كل عبارات التضامن، الدعم والتعاطف يود رئيس الفاف أن يطمئن الجميع، بخصوص الوضعية الصحية للاعبينا والمدرب بلماضي الذي نتمنى أن يستعيد صحته وعافيته في المستقبل القريب."