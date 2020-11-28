الفاف تطمئن بخصوص الحالة الصحية لبلماضي

رياضة
28 نوفمبر 2020 () - شاهر.ع
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طمأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم متابعي المنتخب الوطني بخصوص الحالة الصحية للمدرب جمال بلماضي وبعض اللاعبين الذين أصيبوا مؤخرا بفيروس كورونا.

وجاء في بيان الفاف:" يتمنى خير الدين زطشي وأعضاء المكتب الفيدرالي الشفاء العاجل للناخب الوطني جمال بلماضي وبعض عناصر المنتخب الوطني."

وأضاف المصدر ذاته:" أمام كل عبارات التضامن، الدعم والتعاطف يود رئيس الفاف أن يطمئن الجميع، بخصوص الوضعية الصحية للاعبينا والمدرب بلماضي الذي نتمنى أن يستعيد صحته وعافيته في المستقبل القريب."

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