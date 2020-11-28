تم اليوم انقاذ ستة مختنقين بالغاز من عائلة واحدة من قبل اعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة العمارية شرقي المدية. المصابون تتراوح اعمارهم بين خمسة اشهر و40 سنة، عثر عليهم في حالة غثيان واغماء في حدود الساعة الثانية و21 دقيقة زوالا بسبب آستنشاقهم لغاز الكربون المنبعث من سخان الماء بمتزلهم الكائن بحي موسى عبد القادر بمدينة العمارية،أين تم إسعافهم،من قبل أعوان الحماية قبل أن يتم نقلهم آستعجاليا نحو العيادة المتعددة الخدمات لذات الدائرة لتلقي العلاج.