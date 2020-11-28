قضت محكمة الجنح بتبسة ببراءة احمد بوزيدة رئيس بلدية المزرعة بعد ان مثل امام القاضي في وقائع خرق القانون في اقتناء تجهيزات مراقبة امنية لحضيرة البلدية اثر تقدم المورد بشكوى بعدم التسديد.

وقد كشف المير المتهم امام القاضي بانه احترم كل الإجراءات القانونية وان حضيرة البلدية تعرضت للسرقة مرتين والترخيص بالعملية كان مسبقا والتجهيزات مثبتة من قبل فقط طلبت مصالح الولاية الترخيص بتاريخ جديد. دفاع المتهم طالب بالبراءة لانعدام وقائع توصف اصلا بالجنحة

وملف فارغ من اي دليل مادي يدين المتهم. وحتى مورد الخدمة لم يسدد له اي دينار والتوقيع بالتسديد غير متضمن في الملف .وان 20 كاميرا وجهاز اعلام الي وجهاز بصمة الدخول والخروج للعمال مازلت ام تستعمل