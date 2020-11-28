أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، أنه تم العثور على جثة شرطي بمسكنه العائلي في البويرة.

وجاء في بيان لذات المديرية أنه " بتاريخ يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 في حدود الساعة 20 و30 دقيقة، تم العثور في ظروف غير محددة على جثة عون شرطة تابع لأمن دائرة بشلول، من قبل أحد أفراد أسرته، معلقا بواسطة حبل داخل مسكنه العائلي بقرية بني يخلف، بلدية ودائرة أمشدالة ولاية البويرة، حيث أن المرحوم كان متواجدا في عطلة سنوية".

واضاف البيان أنه حسب المعلومات المستقاة من الوسط العائلي، فالمعني لا يعاني من أي مشاكل عائلية، ومعروف في وسطه المهني بالسيرة الحسنة.

وتم فتح التحقيق من طرف النيابة المختصة إقليميا، بتحديد أسباب ودوافع وقوع هذه المأساة.