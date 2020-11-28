أعلن اتحاد تطاوين، الناشط في البطولة التونسية لكرة القدم (الرابطة الأولى)، عن تعاقده مع المهاجم الجزائري محمد عطية لمدة ثلاث سنوات قادما من مستقبل سليمان.

ولعب محمد عطية، صاحب 24 سنة، من قبل لفريق شباب بلوزداد قبل انضمامه للمستقبل الرياضي بسليمان التونسي.

ويسعى اتحاد تطاوين لتعزيز الرصيد البشري للفريق تحسبا لانطلاق الموسم الذي تأجل في أكثر من مناسبة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن اتحاد تطاوين سيفتتح موسمه الجديد في بطولة الرابطة المحترفة الأولى التونسية بملاقاة مضيفه مستقبل الرجيش.