انتفض الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم السبت، خلال اللقاء الذي جمع ناديه مانشستر سيتي بنادي بورنلي في إطار الجولة العاشرة من الدوري الانجليزي الممتاز.

وتألق محرز الذي بدأ اللقاء أساسيا مسجلا ثلاثة أهداف لـ"السيتزين" في الدقائق 6 و22 و69 على التوالي، فيما أضاف كل من بينجامين ميندي وفيران توراس هدفين آخرين مختتمين خماسية أشبال غوارديولا في مرمى الضيوف.

ويعد هذا "الهاتريك" الأول لمحرز مع مانشستر سيتي والثاني له في الدوري الانجليزي، حيث سبق له تسجيل ثلاثية في مرمى سوانزي سيتي سنة 2015 عندما كان يتقمص ألوان نادي ليستر سيتي.

ورفع قائد "الخضر" رصيده إلى أربعة اهداف في الدوري الانجليزي هذا الموسم.