بقي عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الجزائر مستقرا في مستوى الألف إصابة لليوم الحادي عشر على التوالي، حسب آخر إحصائية كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم السبت.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة العلمية، الدكتور جمال فورار، إحصاء 1044 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بتسجيل انحفاض طفيف مقارنة باليوم السابق (1058 إصابة).

وأضاف الدكتور فورار أن 11 ولاية سجلت بها من 1 إلى 9 حالات و18 ولاية لم تسجل أي حالة، فيما سجلت 19 ولاية أخرى ما بين 10 حالات فما فوق.

بهذا يبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة المسجلة في البلاد منذ أواخر شهر فيفري الماضي 81212 إصابة.

كما أعلنت نفس المتحدث تسجيل 21 وفاة جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" خلال نفس الفترة (20 وفاة في اليوم السابق)، ما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2393 وفاة.

فيما يخص حالات الشفاء، فقد بلغ عددها الإجمالي 52568 بعد تسجيل 622 حالة تعافي خلال آخر 24 ساعة، كما يتواجد 51 مريضا حاليا في العناية المركزة.