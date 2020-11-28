تعادل فريق مولودية الجزائر أمام مضيفه بوفل دو بورغو البنيني بنتيجة 1-1، اليوم السبت، بملعب "شارل دي غول" ببورتو-نوفو، برسم ذهاب الدور التمهيدي لرابطة أبطال افريقيا لكرة القدم.

وكانت المولودية السباقة لافتتاح باب التهديف عن طريق ميلود ربيعي في الدقيقة الـ26، غير أن النادي البنيني عدل النتيجة بواسطة مونوا فيينتولا (د 72).

وتجرى مباراة الإياب بين الفريقين يوم 4 ديسمبر بملعب "5 جويلية" بالجزائر العاصمة.

من جهته، يخوض ممثل الجزائر الآخر في هذه المنافسة، شباب بلوزداد، أولى مبارياته ضمن نفس الدور غدا الأحد، حيث سيلاقي النصر الليبي بملعب "5 جويلية" (00 :17 سا).