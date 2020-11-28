الرابطة المحترفة: نتائج الجولة الأولى
رياضة
28 نوفمبر 2020 () - إ.ب/وأج
أجريت، اليوم السبت، أربع لقاءات في إطار الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
وجاءت النتائج على النحو التالي:
السبت 28 نوفمبر :
أولمبي المدية - شبيبة الساورة 0 - 1
نجم مقرة - أولمبي الشلف 3 - 2
اتحاد بسكرة - شبيبة سكيكدة 1 - 0
اتحاد الجزائر -وفاق سطيف 0 - 2
الجمعة 27 نوفمبر :
شباب قسنطينة - وداد تلمسان 0 - 0
نصر حسين داي - مولودية وهران 1 - 1
سريع غليزان - نادي بارادو 1 - 1
شبيبة القبائل - أهلي برج بوعريريج 0 - 0
المقابلات المؤجلة :
اتحاد بلعباس - مولودية الجزائر
جمعية عين مليلة - شباب بلوزداد