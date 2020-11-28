الرابطة المحترفة: نتائج الجولة الأولى

رياضة
28 نوفمبر 2020 () - إ.ب/وأج
فرحة لاعبي اتحاد بسكرة بهدف الفوز ضد شبيبة سكيكدة
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أجريت، اليوم السبت، أربع لقاءات في إطار الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

 

وجاءت النتائج على النحو التالي:

 

السبت 28 نوفمبر :

أولمبي المدية - شبيبة الساورة            0 - 1   

نجم مقرة - أولمبي الشلف                 3 - 2               

اتحاد بسكرة - شبيبة سكيكدة              1 - 0      

اتحاد الجزائر -وفاق سطيف              0 - 2

 

الجمعة 27 نوفمبر :

شباب قسنطينة - وداد تلمسان            0 - 0

نصر حسين داي - مولودية وهران      1 - 1

سريع غليزان - نادي بارادو              1 - 1             

شبيبة القبائل - أهلي برج بوعريريج    0 - 0

 

المقابلات المؤجلة :

اتحاد بلعباس - مولودية الجزائر

جمعية عين مليلة  - شباب بلوزداد

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