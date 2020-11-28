أجريت، اليوم السبت، أربع لقاءات في إطار الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

السبت 28 نوفمبر :

أولمبي المدية - شبيبة الساورة 0 - 1

نجم مقرة - أولمبي الشلف 3 - 2

اتحاد بسكرة - شبيبة سكيكدة 1 - 0

اتحاد الجزائر -وفاق سطيف 0 - 2

الجمعة 27 نوفمبر :

شباب قسنطينة - وداد تلمسان 0 - 0

نصر حسين داي - مولودية وهران 1 - 1

سريع غليزان - نادي بارادو 1 - 1

شبيبة القبائل - أهلي برج بوعريريج 0 - 0

المقابلات المؤجلة :

اتحاد بلعباس - مولودية الجزائر

جمعية عين مليلة - شباب بلوزداد