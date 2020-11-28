تجمع مئات المتظاهرين اليوم السبت, في ساحة الجمهورية بباريس, للتنديد بالقمع المغربي ضد الصحراويين والمطالبة بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن من أجل تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها للشعب الصحراوي, بتنظيم عاجل لاستفتاء تقرير المصير.

وقال محمد سيداتي لوكالة الأنباء الجزائرية إن التجمع عقد بدعوة من تنسيقية الجمعيات الصحراوية في فرنسا ومنتدى التضامن مع الشعب الصحراوي, مستحضرًا "حدثًا مهمًا" يمثل " وحدة وتماسك الشعب الصحراوي".

كما تأتي التظاهرة دعما ل 19 سجين سياسي صحراوي لمجموعة أكديم إزيك, والذين أصدر بحقهم احكاما نهائية ظلما من قبل محكمة النقض بالرباط.