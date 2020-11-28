أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مساء اليوم السبت دخول قوات الجيش الإثيوبي مقلي عاصمة إقليم تيغراي.

وقال رئيس الوزراء في بيان على صفحته بفيسبوك إن: المجلس العسكري قدم كل الدعم لقوات الدفاع حتى تمكنت من دخول مقلي. وهذا أيضا عجل بتحقيق النصر للجيش.

أضاف:"شعب تيغراي أثبتوا أنهم ليسوا مع طمعهم"، وذلك في إشارة إلى جبهة تحرير شعب تيغراي التي خاضت معركة ضد الجيش.

ولفت إلى أن جيش الدفاع "أظهر احتراما لشعب تيغراي بعد تحقيق النصر"، واعدا بعودة الحياة السلمية إلى الإقليم.

وتابع أبي أحمد: في هذه الحملة، من الممكن الذهاب إلى مقلي دون استهداف المواطنين الأبرياء، ولكن لا يمكن استهداف مدننا وتراثنا.

من جانبه قال رئيس أركان الجيش الإثيوبي برهانو جولا فيبيان في بيان نشر على الصفحة الرسمية للجيش على فيسبوك مساء اليوم السبت إن القوات الاتحادية الإثيوبية "سيطرت بالكامل" على مقلي عاصمة إقليم تيغراي.

وقالت السلطات في وقت سابق من اليوم إن القوات الحكومية في المرحلة الأخيرة من هجوم على الإقليم ولن تدخر جهدا في حماية المدنيين في مقلي التي يقطنها نحو نصف مليون نسمة.

ولم يصدر تعليق بعد من قوات تيغراي التي تقاتل القوات الحكومية في ذلك الإقليم الشمالي.

وقد تصاعد الخلاف بين الحكومة المركزية وسكان إقليم تيغراي بعد أن أجرى قادة الإقليم انتخابات فازت جبهة تيغراي بجميع المقاعد، وهو ما اعتبره البرلمان عملية غير دستورية.

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قبل نحو 3 أسابيع، الحرب على الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، بعدما قال إنها هاجمت معسكرا للجيش وحاولت سرقة معداته.

وأودى الصراع بحياة المئات، وربما الألوف، من الجانبين ودفع عشرات الآلاف للفرار إلى السودان وأثار الشكوك حول سمعة أحمد، أصغر زعماء إفريقيا سنا، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2019، لإبرامه اتفاق سلام مع إريتريا.