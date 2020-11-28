انتقل الى رحمة الله الممثل الكوميدي، محمود بوحموم اليوم السبت بالجزائر العاصمة عن عمر يناهز 57 سنة اثر إصابته بفيروس كورونا، حسبما علم لدى أقاربه.

واشتهر الفكاهي لدى الجمهور الجزائري بمشاركته في الجزء الثالث لمسلسل "جمعي فاميلي" الذي أخرجه جعفر قاسم سنة 2011 قبل أن يشارك في أعمال أخرى إلى جانب هذا المخرج.

وبعد تأديته لأدوار أخرى في انتاجات تلفزيونية، شارك محمود بوحموم في مسرحية "جي بي أس" التي أخرجها محمد شرشال والتي نالت جائزة بمهرجان المسرح العربي في جانفي الفارط.