أدان الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، حسب ما جاء اليوم السبت في بيان للاتحاد.



واعتبر الاتحاد أن "اعتداء المخزن المغربي على الأراضي الصحراوية في الكركرات، يوم 19 نوفمبر 2020، أدى إلى إعلان جبهة البوليساريو إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع تحت رعاية الأمم المتحدة"، مشيرا الى "الوضع المأساوي والمعاناة التي تعيشها المرأة الصحراوية على يد الاحتلال المغربي".



كما ندد الاتحاد ب"التماطل الأممي والسكوت الدولي، خاصة التواطؤ الفرنسي، عن الخروقات المغربية والقبول بذرائعه"، داعيا الى تطبيق اللوائح الأممية القاضية بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.



