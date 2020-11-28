أفادت وزارة الصحة الإيطالية، يوم السبت، بأنها سجلت 686 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، كما رصدت 26323 إصابة بالفيروس.



وبحسب الوزارة، فإن هذه الأرقام، تشكل تراجعا في الحصيلة اليومية للوفيات بالمقارنة مع يوم الجمعة، حيث تم تسجيل 827 حالة وفاة.



وسجلت إيطاليا إجمالا 54363 حالة وفاة بسبب تفشي الفيروس، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا. كما سجلت أكثر من 1.5 مليون إصابة منذ تفشي الوباء.



وفي حين أن عدد الوفيات اليومية في إيطاليا كان من بين أعلى المعدلات في أوروبا خلال الأيام الأخيرة، فقد تباطأ ارتفاع حالات الدخول إلى المستشفيات وإشغال العناية المركزة، مما يشير إلى انحسار الموجة الأخيرة من الإصابات.



وظلت منطقة لومبارديا الشمالية، المتمركزة في العاصمة المالية الإيطالية ميلان، المنطقة الأكثر تضررا في البلاد.