واصلت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجماتها على طول جدار الذل والعار المغربي، مستهدفة مواقع وتخندقات قوات الاحتلال المغربي لليوم السادس عشر على التوالي، حسب البلاغ العسكري رقم 16 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.



وقد شهدت ليلة البارحة وصباح اليوم تنفيذ هجمات عنيفة نفذتها وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة جحور جنود الاحتلال المختبئين خلف جدار الذل والعار.



وخلال يومِ أمس الجمعة السابع والعشرين نوفمبر الجاري، إستهدف مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي مواقع العدو التالية:



- قصف عنيف إستهدف نقاط تمركز العدو بقطاع تشلة.



- قصف مركز إستهدف قوات الاحتلال بمنطقة أم أدگن بقطاع البگاري.



ونهار اليوم السبت الثامن والعشرين نوفمبر 2020، إستهدفت مواقع العدو التالية:



- قصف عنيف إستهدف قواعد جنود الإحتلال في منطقة روس فدرة التمات بقطاع حوزة مرتين متتاليتين.



- قصف مركز إستهدف تخندقات جنود الاحتلال في قطاع السمارة.



ويواصل أفراد جيش التحرير الشعبي الصحراوي الميامين دك معاقل وتخندقات قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر ضخمة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، حسب البلاغ ذاته.