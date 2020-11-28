أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أن 37 شرطيا أصيبوا نتيجة المواجهات مع المتظاهرين، وكشفت مواقع التواصل الاجتماعي، أن محتجين أضرموا النيران في بنك وكشك لبيع الصحف والجرائد في العاصمة الفرنسية باريس.



وأشار نشطاء إلى أن "النيران اشتعلت في فرع بنك فرنسا دي الباستيل، وأنها مازالت مستعرة في البناية".



من جهتهم، أكد نشطاء أن المحتجين أضرموا النار في كشك لبيع الصحف والجرائد في ساحة الباستيل وسط العاصمة.



وأطلقت شرطة العاصمة الفرنسية باريس، الغاز المسيل للدموع على مسيرة احتجاجية ضد عنف الشرطة اليوم السبت، بعدما أطلق محتجون ملثمون ألعابا نارية تجاهها ونصبوا الحواجز ورشقوا الحجارة.



وتظاهر آلاف الأشخاص في جميع أنحاء فرنسا احتجاجا على عنف الشرطة، وطالبوا بحرية الصحافة بعد أن ضربت الشرطة منتجا موسيقيا من أصول إفريقية، ما أثار الغضب بشأن مشروع قانون ينظر إليه على أنه يحد من حق الصحفيين في الإبلاغ عن وحشية الشرطة.