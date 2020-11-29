أفاد بيان صحفي لخلية الإعلام بأمن ولاية تبسة، تحوز "الخبر" نسخة منه، أنه وفي إطار محاربة الجريمة الحضرية بشتى أنواعها خاصة ما تعلق منها بالاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية نفذت فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة عملية نوعية بضبط كمية من المخدرات.

ويضيف البيان أن العملية جاءت بعد توفر معلومات لدى ذات المصلحة مفادها تحركات مشبوهة لعناصر مجموعة إجرامية تحترف ترويج كمية من المخدرات بأحد البلديات الحدودية المجاورة لمدينة تبسة، ليتم استغلال المعلومات المتاحة و التنقل إلى عين المكان وفي كمين محكم بالتنسيق مع النيابة المختصة، ليتم توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة بحوزته كيس بلاستيكي والذي أثناء التقرب منه ابدى مقاومة عنيفة استدعت استعمال القوة اللازمة والمتاحة قانونا من اجل السيطرة عليه، وبعد إخضاعه لعملية التلمس وتفتيش الكيس الذي بحوزته عثر داخله على كمية من المخدرات في شكل 05 رزم بوزن إجمالي يقارب 2.5 كلغ

وأسفرت إجراءات التقديم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات عن صدور أمر بالحبس المؤقت في انتظار استغلال محضر السماع لتوقيف بقية أفراد المجموعة وتقديمهم لجلسة المحاكمة .