يستهل سهرة اليوم فريق شباب بلوزداد منافسة رابطة أبطال إفريقيا بمواجهته لفريق النصر الليبي بملعب الخامس جويلية لحساب مواجهة الذهاب من الدور التمهيدي.

وكانت بعثة النصر قد حطت رحالها في الساعات الأولى من صباح أمس السبت بمطار هواري بومدين الدولي ، فيما أجرى أبناء لعقيبة آخر حصة تدريبية لهم بمدرسة الإطعام والفندقة بعين البنيان ، حفاظ على أرضية ميدان الملعب الذي سيحتضن اللقاء.

وقال المدرب فرانك دوما قبل المواجهة:" رابطة أبطال إفريقيا هي جزء من طموحاتنا وليست هدف محدد ، لكن لو استطعت الفوز بجميع الألقاب هذا الموسم ذلك لا يزعجني بالعكس شيء رائع."

وأضاف :" لو أردنا قول كلمتنا في هذه المنافسة علينا بالفوز في المباريات القادمة والتي ستأهلنا إلى أدوار متقدمة."

وأردف:"لدينا نفس التوجه والنظرة مع رئيس النادي ، وهو تقديم قدر المستطاع ما يمكننا تقديمه خلال الموسم ، الوحيد الذي يستطيع إيقافنا هو المنافس."